Exposition Les cloches d’Ammerschwihr ont 100 ans Ammerschwihr, dimanche 24 mars 2024.

Exposition Les cloches d’Ammerschwihr ont 100 ans Ammerschwihr Haut-Rhin

Exposition photographique à l’occasion du centenaire de la bénédiction des cloches d’Ammerschwihr (9 mars 1924) sous le porche du clocher de l’église.

En 1917, les 5 cloches de l’église furent réquisitionnées par les autorités allemandes pour les besoins de la guerre (l’Alsace était alors annexée depuis 1871). Expédiées à Frankfort, une seule échappa à la fonte et revint à Ammerschwihr en 1919. Le conseil municipal acheta alors un nouveau carillon de 5 cloches à la fonderie Causard de Colmar.

La bénédiction de ces cloches eut lieu le 9 mars 1924, il y a 100 ans, par Mgr Ruch, alors évêque de Strasbourg. Depuis, ces cloches rythment régulièrement les heures du jour (et plus de la nuit … pour rassurer les touristes de passage). Seul incident rarissime: le 1er mai 1992, le battant de la grosse cloche (71 kg tout de même) s’est cassé et tombe à quelques centimètres de la trappe d’accès des cloches sous le porche sans faire de blessés fort heureusement. Ce battant est visible dans l’exposition.

Vous pouvez également admirer l’église très ancienne remontant au moins au haut Moyen Age (première mention en 977), son architecture particulière; son orgue Rinckenbach (la célèbre manufacture d’orgue était établie à Ammerschwihr durant plus de deux siècles jusqu’en 1945) et son mobilier avec ses nombreuses statues polychromes avec notamment son Saint-Martin, patron de la paroisse. Peut-être reconnaitrez-vous sous les voûtes de la nef, les blasons des trois seigneurs qui se partageaient la ville d’Ammerschwihr au Moyen Age? EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:00:00

fin : 2024-04-30 19:00:00

7 Place de l’Abbé Ignace Simonis

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est bruno-meyer@orange.fr

