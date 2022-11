Exposition : « les chemins de la contrebande » Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Catégories d’évènement: 25240

Chapelle-des-Bois

Exposition : « les chemins de la contrebande » Chapelle-des-Bois, 14 novembre 2022, Chapelle-des-Bois. Exposition : « les chemins de la contrebande »

Ecomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois 25240

2022-11-14 – 2022-11-15 Chapelle-des-Bois

25240 Venez découvrir, pendant les heures d’ouverture de l’écomusée, notre exposition « les chemins de la contrebande ». Retour sur la pratique de la contrebande le long de la frontière franco-suisse du XVIIIème siècle à aujourd’hui. Véritable fait de société, la contrebande a marqué les mœurs de plusieurs générations résidentes à Chapelle des Bois. Imprégnées dans la mémoire collective de ce village, terre historique de contrebande, les histoires sont nombreuses ! ecomusee.jura@gmail.com +33 3 81 69 27 42 http://www.ecomusee-jura.fr/ Chapelle-des-Bois

dernière mise à jour : 2022-01-15 par

Détails Catégories d’évènement: 25240, Chapelle-des-Bois Autres Lieu Chapelle-des-Bois Adresse Ecomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois 25240 Ville Chapelle-des-Bois lieuville Chapelle-des-Bois Departement 25240

Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois 25240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chapelle-des-bois/

Exposition : « les chemins de la contrebande » Chapelle-des-Bois 2022-11-14 was last modified: by Exposition : « les chemins de la contrebande » Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois 14 novembre 2022 25240 Chapelle-des-Bois Ecomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois 25240

Chapelle-des-Bois 25240