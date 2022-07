Exposition : « Les chats de Nam chez le chat Marin » Le Tréport, 14 juillet 2022, Le Tréport.

Exposition : « Les chats de Nam chez le chat Marin »

11 Rue du Commerce Atelier du Chat Marin Le Tréport Seine-Maritime Atelier du Chat Marin 11 Rue du Commerce

2022-07-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-09-11 18:00:00 18:00:00

Atelier du Chat Marin 11 Rue du Commerce

Le Tréport

Seine-Maritime

Pour son Été du Chat 2022, l’Atelier du chat Marin invite les chats de Nam.

Jacques Nam, – de son vrai nom Jacques Lehmann – est l’un des grands artistes de chats du 20e siècle. Ils les a dessinés, peints, sculptés et poétisés de toutes les façons.

De son vivant, il a exposé dans de nombreux salons et des galeries réputées mais pour sa postérité, seuls deux musées normands : le musée de Vernon (Eure) en 1995 et le Musée Richard Anacréon à Granville (Manche) en 2008 lui ont consacré une rétrospective.

Le nom de Nam est lié aussi à la grande Colette dont il a illustré les fameux « Dialogues de bêtes » et qui a dit de lui : « Il n’y a pas plus chats que les chats de Nam ! »

L’atelier du chat Marin expose une quinzaine de dessins originaux de Jacques Nam et des revues anciennes comme «La Vie parisienne», aimablement prêtées par le grand collectionneur félin André Coucke.

Cette exposition est aussi un dialogue entre deux dessinateurs, Jacques Nam et Fontaine de la Mare, qui lui rend hommage par une série de dessins inspirés de ceux de Nam et intitulée «Les chats de Nam».

Ouverture du jeudi au dimanche, de 15 h à 18 h

