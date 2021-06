Erquy Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Côtes-d'Armor, Erquy Exposition : les chats de la ville bleue Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy

Il y a 30 ans, Chefchaouen, petit village du nord du Maroc, était encore presque inconnu des touristes. Jusqu’au jour où un groupe de femmes, dans le qurtier juif du village, décida de repeindre les façades en bleu. Une initiative appréciée et rapidement imitée par d’autres groupes d’habitants qui, quartier par quartier, s’organisèrent en associations pour donner à la petite cité son aspect d’aujourd’hui. Personne ne sait vraiment pour quelles raisons le bleu a été choisi, mais les interprétations ne manquent pas. Certains pensent qu’il évoque la spiritualité pour les juifs et les musulmans, d’autres parce que la couleur serait un hommage aux sources d’eau coulant de la montagne ; plus incongru encore, le bleu éloignerait les moustiques ! Une chose est certaine, il n’éloigne pas les chats qui ont élu domicile au coeur de ces ruelles azur. Alanguis sous les marches, se faufilant sous les porches, prenant le soleil au milieu des ruelles, solitaires ou en bandes, les greffiers sont ici les rois, bénéficiant de la bienveillance des habitants qui ne manquent pas de les nourir. Serge Vincenti parcourt le monde depuis de longues années. Son travail photographique s’inscrit dans une démarche documentaire (reportages, récits), humaine (portraits) et artistique (danse, corps, mouvements).

