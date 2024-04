Exposition « Les Cas Brassés » Rue Lorois Pontivy, samedi 27 avril 2024.

Les Cas Brassés sont deux illustrateurs pontivyens à la mine grise et à la colonne voûtée, gravant à s’en rompre les os dans leurs plaques de lino. Entre deux accidents de gouge, heureusement non létaux, ils parviennent à tirer quelques estampes en série limitée et aux calages imprécis, sans autres machineries (ou presque) qu’une cuillère à soupe en bois et de l’huile de coude rance. Ils s’éloignent parfois de la taille d’épargne pour s’échiner à révéler des sujets en cyanotype, non sans griller au passage leurs rétines aux rayons ultraviolets.

Ouvert à tous et toutes aux horaires d’ouverture de La Cantine | Gratuit .

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne bonjour@lacantinedeshalles.bzh

