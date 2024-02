Exposition Les carnets de Moarch visite en breton Pont-l’Abbé, dimanche 11 février 2024.

Visite en breton de l’exposition Les carnets de Moarch organisé par Ti Brezhoneg Ar Vro Vigoudenn.

A l’initiative de ce projet dans nos murs Gwenaël Le Berre a connu Moarch Eveno à quimper dans sa prime jeunesse, il nous en parle :

Qui se souvient de Moarch Eveno, ami de jeunesse de Pierre Lieutaghi, venu à Quimper au début des années 1960 et que Marc Le Berre,

découvreur de talent, avait hébergé dans le grenier des Tissages de Locmaria, cet ancien immeuble des faïenceries HB .

Il fallait bien quelqu’un comme Gilles Kermarc pour réveiller cette mémoire à travers l’édition récente de son livre « Mouez Breiz » l’invention du disque Breton . Moarch y trouve sa juste place comme jeune artiste illustrateur des pochettes de disques, sollicité par Hermann Wolf, fondateur de Mouez Breiz .

L’exposition ‘Les carnets de Moarch » tente cette révélation des croquis et dessins de cette époque et nous entraîne vers un monde au

charme intemporel où notre curiosité nous rappelle à quel point l’univers de l’art populaire à travers le chant ,la danse et la musique

traverse le temps et nous ramène à l’universel . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 17:00:00

fin : 2024-02-11

Rue Victor Hugo Galerie Rouge

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

