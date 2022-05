Exposition : “Les Carnets de Cerise de Joris Chamblain et Aurélie Neyret”

Exposition : “Les Carnets de Cerise de Joris Chamblain et Aurélie Neyret”, 10 mai 2022, . Exposition : “Les Carnets de Cerise de Joris Chamblain et Aurélie Neyret”

2022-05-10 – 2022-05-28 Exposition BD interactive qui présente des planches, des jeux, des pliages… De quoi devenir un super enquêteur comme Cerise ! En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Oise Pour tous. Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Exposition BD interactive qui présente des planches, des jeux, des pliages… De quoi devenir un super enquêteur comme Cerise ! En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Oise Pour tous. Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. s.lecomte@beauvaisis.fr Exposition BD interactive qui présente des planches, des jeux, des pliages… De quoi devenir un super enquêteur comme Cerise ! En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Oise Pour tous. Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. MDO dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville