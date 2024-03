Exposition Les Cariatides Refuge Intime Hôtel de Ville de Rouen Rouen, jeudi 7 mars 2024.

Exposition Les Cariatides Refuge Intime Hôtel de Ville de Rouen Rouen Seine-Maritime

Que reste-t-il lorsque tout s’effondre ? Lorsqu’on doit partir précipitamment de chez soi, d’un pays, d’une vie ? Qu’est-ce qu’on choisit ? Qu’est-ce qu’on laisse lorsqu’on est confronté à une situation d’urgence vitale ? Le Foyer des cèdres, à Rouen, accueille des femmes et des enfants mis à l’abri. Des personnes ayant été victimes des violences les plus diverses. Des parcours de vie compliqués, parfois très éprouvants. Ces personnes arrivent ici avec une valise, quelques

sacs, qu’elles posent littéralement et symboliquement, le temps de souffler et de pouvoir reprendre le cours d’une vie qu’elles espèrent transformée. Elles arrivent abîmées, meurtries, déboussolées, mais aussi paradoxalement immensément fortes, droites, solides. Ces chambres, ces espaces, où elles peuvent se poser pour un temps, ces lieux

d’intimité, sont un condensé de leur histoire comme de leur identité. Ce sont des lieux de transition. Le projet, Les cariatides, refuge intime, dresse un portrait de ces femmes et de ces enfants à cet instant de bascule entre une vie d’avant et une nouvelle vie qui s’annonce.

Visite libre. Galerie du 1er étage de l’Hôtel de Ville de Rouen

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07

fin : 2024-03-30

Hôtel de Ville de Rouen 2 Place du Général de Gaulle

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

