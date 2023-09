Exposition « Les cailloux chelous » La Gare Expérimentale Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 04 octobre 2023 au samedi 07 octobre 2023 :

samedi

de 14h00 à 20h00

jeudi, vendredi

de 16h00 à 20h00

mercredi

de 18h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Les Cailloux Chelous ont commencé à éclore dès 2018. Nés de la rencontre d’un stylo bille et d’un furieux besoin de méditer, ils incarnent ce que chacun désire y voir: Certains y voient des os à moelle, d’autres des animaux bizarres et il arrive même parfois qu’on les prenne pour des vrais cailloux! Sauvages mais Attachants, ils aiment la liberté et l’espace.

Tapis dans l’ombre depuis quelques temps, les Cailloux Chelous en ont profité pour se reposer et tricoter de nouvelles espèces: C’est à la gare XP qu’ils ont décidé d’atterrir. Anciennes et nouvelles générations de cailloux s’y croiseront dès le 4 octobre: Les Cailloux chelous Sont de Retour et ils viennent en paix! Cette exposition se déroulera à la Gare Expérimentale du 4 au 7 octobre. Le vernissage aura lieu le 4 octobre de 18h à 22h. Si vous êtes curieux et que vous souhaitez venir, alors venez !!!

Exposition de Coline Grandpierre à la Gare Expérimentale.

La Gare Expérimentale 18 Bd Sérurier 75019 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1405045190227146/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/1405045190227146/?ref=newsfeed www.garexp.org

Coline Grandpierre