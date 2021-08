La Chapelle-Bâton Eglise Saint-Pierre La Chapelle-Bâton, Vienne Exposition : les Brouillet, père et fils Eglise Saint-Pierre La Chapelle-Bâton Catégories d’évènement: La Chapelle-Bâton

### Visitez l’exposition du manuscrit de « L’indicateur archéologique de l’arrondissement de Civrai » écrit en 1865 par P-A Brouillet et du travail préparatoire au tableau « Ecce Homo » d’André Brouillet. Pierre Amédée Brouillet (1826 – 1901) et son fils le peintre André Brouillet sont réunis dans une même exposition. Le premier fut conservateur du musée de Poitiers et directeur de l’école de dessin de la même ville. On lui doit l’écriture en 1865 de _L’indicateur archéologique de l’arrondissement de Civrai_. Le manuscrit original de cet ouvrage sera présenté au public. On pourra y voir le dessin à la plume et à l’aquarelle sur calque du relevé d’une peinture murale, aujourd’hui masquée par un badigeon de chaux. Le dessin sera également projetté au mur à l’endroit présumé où se situerais la peinture murale. Parallèlement, un tableau d’André Brouillet sera exposé. Prêté par les particuliers qui en ont récemment fait l’acquisition, il s’agit du travail préparatoire au tableau _Ecce Homo_ aujourd’hui conservé au musée de Sainte-Croix à Poitiers.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

