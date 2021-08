Tergnier Tergnier Aisne, Tergnier Exposition : Les Binettes Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier

Exposition : Les Binettes Tergnier, 6 octobre 2021, Tergnier. Exposition : Les Binettes 2021-10-06 – 2021-11-12

Tergnier Aisne Tergnier Le travail du peintre Freddy Carniello se base sur la recherche de teintes harmonieuses, de forts contrastes, de volumes et de lumière. Dans la série Les Binettes, ces portraits de femmes de caractère, il évoque des émotions, des humeurs et des interrogations au moyen de figures tirées de son imagination. Ces toiles expriment une démarche personnelle d’amener un peu de beauté dans notre société qu’il trouve parfois sombre.

Vernissage le 08/10 à 18h00.

