Exposition « Les binettes » Charmes Charmes Catégories d’évènement: Aisne

Charmes

Exposition « Les binettes » Charmes, 14 mai 2022, Charmes. Exposition « Les binettes » Charmes

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 17:30:00

Charmes Aisne Charmes Rendez-vous le dimanche 14 mai de 10h00 à 17h30 à la Médiathèque « Espace Marceline”, situé rue des Bourgmestres à Charmes pour admirer l’exposition du moment. Freddy Carniello est un artiste complet, peinture, dessin et musicien. Venez découvrir son talentueux travail à la médiathèque. Informations au 03 23 39 76 81 Rendez-vous le dimanche 14 mai de 10h00 à 17h30 à la Médiathèque « Espace Marceline”, situé rue des Bourgmestres à Charmes pour admirer l’exposition du moment. Freddy Carniello est un artiste complet, peinture, dessin et musicien. Venez découvrir son talentueux travail à la médiathèque. Informations au 03 23 39 76 81 +33 3 23 39 76 81 Rendez-vous le dimanche 14 mai de 10h00 à 17h30 à la Médiathèque « Espace Marceline”, situé rue des Bourgmestres à Charmes pour admirer l’exposition du moment. Freddy Carniello est un artiste complet, peinture, dessin et musicien. Venez découvrir son talentueux travail à la médiathèque. Informations au 03 23 39 76 81 Médiathèque de Charmes

Charmes

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Charmes Autres Lieu Charmes Adresse Ville Charmes lieuville Charmes Departement Aisne

Charmes Charmes Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes/

Exposition « Les binettes » Charmes 2022-05-14 was last modified: by Exposition « Les binettes » Charmes Charmes 14 mai 2022 Aisne charmes

Charmes Aisne