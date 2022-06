Exposition – Les bijoux de Christian Clevenot

Exposition – Les bijoux de Christian Clevenot, 28 juin 2022, . Exposition – Les bijoux de Christian Clevenot



2022-06-28 10:00:00 – 2022-07-04 19:00:00 Des magnifiques bijoux en verre mais aussi de beaux objets décoratifs venez découvrir l'excellent travail de Christian Clevenot. Une sublime exposition à ne pas manquer, au rez-de-chaussée du Badhus, dans le Village Préféré des Français 2017. L'artisan travaille le verre creux pour créer des bijoux et objets décoratifs.

