Meurthe-et-Moselle « Lumière sur la cour de Lunéville » : l’exposition « 10 ans d’acquisitions révélées » s’enrichit d’œuvres nouvelles : des acquisitions mais aussi des pièces conservées dans les réserves du musée. Au-delà de la découverte de la culture de Cour développée à Lunéville, ce troisième espace raconte l’héritage esthétique, culturel, scientifique et philosophique du siècle des Lumières, qui rayonne aujourd’hui bien au-delà des murs du château de Lunéville. chateauluneville@departement54.f +33 3 83 76 04 75 http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ Château de Lunéville

