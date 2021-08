Messery Bibliothèque - Espace littorelle Haute-Savoie, Messery Exposition “Les bateaux et la vie autour du lac” Bibliothèque – Espace littorelle Messery Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Messery

Exposition “Les bateaux et la vie autour du lac” Bibliothèque – Espace littorelle, 18 septembre 2021, Messery. Exposition “Les bateaux et la vie autour du lac”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque – Espace littorelle

Le musée du Chablais de Thonon, prête deux expositions : – Frontière, histoire de contrebande – Les barques du Léman, chronique d’une navigation disparue Dans le cadre de la journée du patrimoine qui se déroulera le samedi 18 septembre à la plage de Messery,deux expositions vous sont proposées à l’espace Littorelle. Bibliothèque – Espace littorelle Chemin de la Cure, 74140 Messery Messery Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Messery Autres Lieu Bibliothèque - Espace littorelle Adresse Chemin de la Cure, 74140 Messery Ville Messery lieuville Bibliothèque - Espace littorelle Messery