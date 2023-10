Exposition – Les Aventuriers Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, 2 octobre 2023, Paris.

Du lundi 02 octobre 2023 au vendredi 20 octobre 2023 :

samedi

de 10h00 à 13h00

jeudi, vendredi

de 10h00 à 22h00

mercredi

de 11h00 à 21h30

mardi

de 12h00 à 22h00

lundi

de 10h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Entrée Libre

« Et de l’autre côté du globe certains s’aventurent dans le désert ! »

Les aventuriers traversent les 4 saisons à pieds ou en calèche en passant par la montagne, par la forêt ou dans les marais… Certains y croisent même des grues à la nuque noire. Et à l’horizon, on y aperçoit la mer….

Son parcours professionnel est musical (formation d’ingénieure du son). Elle a ensuite dérivée dans la peinture et réalisé une collection de 12 contes traditionnels du monde réécrits dans le contexte de ses peintures (Les 12 contes de midi, Editions l’Harmattan 2014).

Son enfance en Ardèche du sud, avec une mère tisserande l’a beaucoup inspirée, essentiellement par les teintures dans le chaudron en cuivre des écheveaux avec les plantes cueillis dans cette nature à la fois dorée et contrastée.

Aujourd’hui elle retrouve l’harmonie aussi bien dans la musique que dans les couleurs,

Et surtout dans celles des 4 saisons ici à l’Espace Beaujon !

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Centre Paris Anim' Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/ +33153530699 info@ebeaujon.org

© Pauline Polka Exposition Les Aventuriers, du 2 au 20 octobre à l’Espace Beaujon