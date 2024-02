Exposition « Les aventures de Sacré Cœur » par Laurent Audouin à la Médiathèque Rue de la République Marmande, mardi 27 février 2024.

Exposition « Les aventures de Sacré Cœur » par Laurent Audouin à la Médiathèque.

L’exposition Les aventures fantastiques de Sacré-Coeur, tirée de la série d’albums jeunesse aux éditions Petit Lézard (Auteure Amélie Sarn/ Illustrateur Laurent Audouin), est une exposition interactive, très appréciée par les petits et les grands, qui permet aux visiteurs de découvrir les coulisses de sa création… des crayonnés aux dessins finalisés en passant par de vraies machines (casque à momies, pistolet à momies, aspirateur à fantômes, …) créées en amont par l’illustrateur. Elle est destinée à tous les publics, et surtout très ludique… puisque certaines machines sont manipulables par les visiteurs ou motorisées pour les rendre plus vivantes !

– Cette exposition s’inscrit dans le cadre du festival Tek(A)rt. Vernissage le 28 février à 18h30.

Exposition visible Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h-18h/Mercredi de 9h-12h30 | 14h-18h/Samedi de 9h-12h30 | 14h-17h. EUR.

Rue de la République Médiathèque Albert Camus

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27

fin : 2024-03-23



