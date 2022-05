Exposition – Les Avant Scènes de la Fourberie

Du mardi 21 au dimanche 26 juin 2022 – Centre culturel Jean Rochefort Avec : Martine Billet, Patrick Gérard, Francine Haas, Cyrielle Hergue, Elodie Huet, Pauline Lamy et Sylvie Toudic. Entrée libre.

