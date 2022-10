Exposition « les ateliers du Père Noël » Ervy-le-Châtel, 2 novembre 2022, Ervy-le-Châtel.

2022-11-02 – 2022-12-29

Du 2 novembre au 29décembre : ERVY LE CHATEL – Exposition »les ateliers du Père Noël » de l’artiste peintre Henriette Villegas au Bureau d’Information Touristique. Entrée libre aux horaires d’ouverture : du amrdi au samedi 10h-12h30/15h-17h30 (fermé le jeudi après-midi. Contact : +33 (0)3 25 70 04 45 – ot@tourisme-othe-armance.com

« Élève depuis 2009 de Mireille Payen, peintre à mes heures perdues, je fais partager mes émotions en laissant glisser sur la toile mes inspirations. Je me passionne surtout pour la peinture acrylique, idéale pour son séchage rapide mais j’aime découvrir et expérimenter divers supports pour donner suite à mon imagination. Je me rends compte que j’ai beaucoup de plaisir à peindre sur du lin brut. Je fais quelques recherche sur internet et la période de Noël aidant, je découvre les cartes postales anciennes, un regard m’interpelle, celui du Père Noël me touche. Voici donc mon premier tableau, puis les autres suivent. J’aime cette libre interprétation de ces cartes au charme suranné qui se prête admirablement au support de lin, puis vint le support en toile de jean, alors le Père Noël est … moins traditionnel ! Je vous laisse découvrir à travers cette exposition les divers support utilisés, comme des moulures d’armoire toujours recouverts de tissu de drap de lin. Et si les enfants ressortent des étoiles plein les yeux alors la magie de Noël aura éloignée la grisaille du quotidien et mon plaisir sera double, celui d’avoir peint et celui d’avoir donné du rêve. »

