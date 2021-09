Talence Forum des Arts & de la Culture Gironde, Talence Exposition les ateliers du Forum Forum des Arts & de la Culture Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Exposition les ateliers du Forum Forum des Arts & de la Culture, 3 septembre 2021, Talence. Exposition les ateliers du Forum

du vendredi 3 septembre au vendredi 24 septembre à Forum des Arts & de la Culture

ENTRÉE LIBRE présentation d’un pass sanitaire demandé Du mardi au samedi de 14h à 19h. * Vernissage et portes ouvertes le vendredi 3 septembre à partir de 18h30 Vernissage et portes ouvertes le vendredi 3 septembre à partir de 18h30 Forum des Arts & de la Culture place alcala de henares Talence Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T14:30:00 2021-09-03T20:00:00;2021-09-04T14:30:00 2021-09-04T20:00:00;2021-09-05T14:30:00 2021-09-05T20:00:00;2021-09-10T14:30:00 2021-09-10T20:00:00;2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T20:00:00;2021-09-12T14:30:00 2021-09-12T20:00:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T20:00:00;2021-09-24T14:30:00 2021-09-24T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Forum des Arts & de la Culture Adresse place alcala de henares Talence Ville Talence lieuville Forum des Arts & de la Culture Talence