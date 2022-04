Exposition “Les arts du cirque” Médiathèque de Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du vendredi 15 avril au mardi 31 mai à Médiathèque de Labège

Cette exposition interactive et ludique plonge les visiteurs dans le bouillonnement créatif du cirque contemporain : des panneaux avec photos et textes, des jeux, des tablettes tactiles… Jusqu’au 31 mai Mardi et vendredi 14h-18h Mercredi 10h-12h/14h-19h Samedi 10h-12h30/14h-17h30

Entrée libre

Exposition conçue par le Vent Tourne. Prêt de la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne Médiathèque de Labège rue de l’Autan Labège Haute-Garonne

