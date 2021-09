Martres-Tolosane Bibliothèque municipale de Martres-Tolosane Haute-Garonne, Martres-Tolosane Exposition – Les arts du cirque Bibliothèque municipale de Martres-Tolosane Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Martres-Tolosane

Exposition – Les arts du cirque Bibliothèque municipale de Martres-Tolosane, 5 octobre 2021, Martres-Tolosane. Exposition – Les arts du cirque

du mardi 5 octobre au mercredi 27 octobre à Bibliothèque municipale de Martres-Tolosane

Qu’appelle-t-on un circassien ? Comment les artistes choisissent-ils leurs disciplines ? Combien de temps faut-il pour fabriquer un spectacle ? Est-ce qu’on peut jongler avec tout ? Pourquoi y a-t-il tant de compagnies de cirque en Occitanie ? Des questions comme celles-ci, les enfants de classe de cirque accueillies à la Grainerie en ont posées beaucoup. Lucie Poirot, la conceptrice de cette exposition, les a ecueillies puis est allée rencontrer les circassiens de la région. Résultats : une exposition vivante et interactive, riche des paroles de tous ces artistes qui nous font tellement rêver ! Grâce à un dispositif numérique interactif, accessible sur tablettes ou ordinateurs présents dans l’exposition, vous pourrez construire vous-mêmes, selon vos envies et vos curiosités, votre “rencontre” avec ces artistes. Vous vous laisserez porter par leurs voix qui racontent leurs recherches, leurs questionnements et vous font entrevoir leur vie quotidienne de circassiens. Bonne découverte ! Tout public

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Une exposition interactive et ludique qui plonge les visiteurs dans le bouillonnement créatif du cirque contemporain Bibliothèque municipale de Martres-Tolosane 12, boulevard de la Magdeleine 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T12:30:00;2021-10-05T13:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:30:00;2021-10-06T13:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:30:00;2021-10-09T13:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T12:30:00;2021-10-12T13:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T12:30:00;2021-10-13T13:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T13:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T12:30:00;2021-10-19T13:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T12:30:00;2021-10-20T13:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:30:00;2021-10-23T13:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T12:30:00;2021-10-26T13:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:30:00;2021-10-27T13:00:00 2021-10-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Martres-Tolosane Autres Lieu Bibliothèque municipale de Martres-Tolosane Adresse 12, boulevard de la Magdeleine 31220 Martres-Tolosane Ville Martres-Tolosane lieuville Bibliothèque municipale de Martres-Tolosane Martres-Tolosane