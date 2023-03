Exposition > « Les artistes créateurs » Torigny-les-Villes Catégories d’Évènement: Manche

Torigny-les-Villes

Exposition > « Les artistes créateurs », 22 avril 2023, Torigny-les-Villes . Exposition > « Les artistes créateurs » Place du Général de Gaulle Torigny-les-Villes Manche

2023-04-22 – 2023-04-24 Torigny-les-Villes

Manche Rendez-vous les 22 et 23 avril prochains dans la galerie du château des Matignon de Torigny les villes pour la deuxième édition de l’exposition « Les artistes créateurs ». > Un événement réunissant 17 artistes variés (peintres, sculpteurs, photographe…) Ouvert au publique le 22.04 de 10h00 à 19h00, le 23.04 de 10h00 à 18h00 – Entrée gratuite. Rendez-vous les 22 et 23 avril prochains dans la galerie du château des Matignon de Torigny les villes pour la deuxième édition de l’exposition « Les artistes créateurs ». > Un événement réunissant 17 artistes variés (peintres, sculpteurs, photographe…) Ouvert au publique le 22.04 de 10h00 à 19h00, le 23.04 de 10h00 à 18h00 – Entrée gratuite. contact@torignylesvilles.fr +33 6 14 26 11 20 Torigny-les-Villes

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Torigny-les-Villes Autres Lieu Torigny-les-Villes Adresse Place du Général de Gaulle Torigny-les-Villes Manche Ville Torigny-les-Villes Departement Manche Lieu Ville Torigny-les-Villes

Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/torigny-les-villes /

Exposition > « Les artistes créateurs » 2023-04-22 was last modified: by Exposition > « Les artistes créateurs » Torigny-les-Villes 22 avril 2023 manche Place du Général de Gaulle Torigny-les-Villes Manche Torigny-les-Villes

Torigny-les-Villes Manche