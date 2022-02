Exposition « Les artistes Aurécois » Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Catégories d’évènement: Aurec-sur-Loire

Haute-Loire

Exposition « Les artistes Aurécois » Aurec-sur-Loire, 14 mai 2022, Aurec-sur-Loire. Exposition « Les artistes Aurécois » Rue des marronniers Château-musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire

2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-19 18:00:00 18:00:00 Rue des marronniers Château-musée du Moine Sacristain

Aurec-sur-Loire Haute-Loire Aurec-sur-Loire 50 artistes présentent leurs œuvres. amisduvieilaurec@gmail.com +33 4 77 35 26 55 http://amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com/ Rue des marronniers Château-musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-02-11 par Office de Tourisme Loire Semène

Détails Catégories d’évènement: Aurec-sur-Loire, Haute-Loire Autres Lieu Aurec-sur-Loire Adresse Rue des marronniers Château-musée du Moine Sacristain Ville Aurec-sur-Loire lieuville Rue des marronniers Château-musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire Departement Haute-Loire

Exposition « Les artistes Aurécois » Aurec-sur-Loire 2022-05-14 was last modified: by Exposition « Les artistes Aurécois » Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 14 mai 2022 Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Aurec-sur-Loire Haute-Loire