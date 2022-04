Exposition “Les artistes africains racontent leur 93” à Aubervilliers (93) au Campus Condorcet Centre des colloques du Campus Condorcet, 19 avril 2022, Aubervilliers.

L’association **Afrisson** présente, en partenariat avec le **Campus Condorcet** et la **Maison des langues et des cultures d’Aubervilliers**, l’exposition “**Les musiciens africains racontent leur 93″** **A cette occasion, seront mises en valeur dans ce lieu les femmes artistes de l’exposition.** Ils se nomment **Rachid Taha, Salif Keita, Amadou & Mariam, Fantani Touré, Mory Kanté, Princess Erika, Toure Kunda, Amina, Papa Wemba, Zahia Ziouani**… Ils ont **trois points communs** : **la musique**, un continent, **l’Afrique**, et un département, **la Seine Saint Denis**. Tous, à un moment de leur vie, ont posé leurs valises dans le 93, marquant de leur empreinte la commune où ils ont vécu. Avec le soutien du département de Seine Saint Denis, de plusieurs communes et de nombreux partenaires, **l’Association Afrisson** a décidé de révéler un aspect méconnu et intime du parcours d’une quarantaine d’entre eux. L’histoire de ces séquano-dyonisiens débute dans les années 1970 et s’inscrit dans celle plus générale de leur communauté d’origine. Dans leur quotidien, leur art, leur engagement, de par leur rayonnement à travers le monde, ils entretiennent un lien particulier avec leur commune et ont contribué à changer l’image du continent et du département. Plusieurs d’entre eux sont devenus conseillers municipaux de leur ville et certaines communes et institutions ont donné leur nom à des rues, des squares et des centres d’hébergement, signant ainsi leur entrée dans l’histoire du territoire. **Retrouvez tout le programme 2021-2023 sur le site Afrisson.com :** * [**www.afrisson.com/les-musiciens-africains-racontent-leur-93/**](https://www.afrisson.com/les-musiciens-africains-racontent-leur-93/) – * Une exposition annoncée dans l’**agenda des sélections d’Afrisson.com** –

Entrée libre

Centre des colloques du Campus Condorcet Place du Front Populaire 93300 Aubervilliers Aubervilliers Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis



