Exposition “Les arbres sèment” de Paul Corbineau Carnuta Jupilles Catégories d’évènement: Jupilles

Sarthe

Exposition “Les arbres sèment” de Paul Corbineau Carnuta, 1 mai 2022, Jupilles. Exposition “Les arbres sèment” de Paul Corbineau

du dimanche 1 mai au mardi 31 mai à Carnuta

Cette exposition présente les sculptures de Paul Corbineau où graines, fleurs et fruits d’arbres se dévoilent. Il met en lumière la sexualité luxuriante de 20 essences d’arbres feuillus et résineuses.

Compris dans le billet d’entrée de Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt

Carnuta – Pays de la Loire Grandeur Nature Carnuta 2 rue du bourg ancien 72500 Jupilles Jupilles Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T18:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jupilles, Sarthe Autres Lieu Carnuta Adresse 2 rue du bourg ancien 72500 Jupilles Ville Jupilles lieuville Carnuta Jupilles Departement Sarthe

Carnuta Jupilles Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jupilles/

Exposition “Les arbres sèment” de Paul Corbineau Carnuta 2022-05-01 was last modified: by Exposition “Les arbres sèment” de Paul Corbineau Carnuta Carnuta 1 mai 2022 Carnuta Jupilles Jupilles

Jupilles Sarthe