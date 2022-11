Exposition – Les arbres médecins Homblières, 19 novembre 2022, Homblières.

Exposition – Les arbres médecins

9 Rue Aimé Gosset Homblières Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

2022-11-19 – 2022-11-20

Homblières

Aisne

Homblières

Dans le cadre du Festival de l’Arbre 2022, découvrez la très instructive et intrigante exposition, Les arbres-médecins, qui se tiendra le samedi 19 et le dimanche 20 novembre à la maison des associations d’Homblières (9 rue Aimé Gosset).

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Entrée libre.

+33 3 23 08 82 22

