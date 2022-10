Exposition Les araignées d’azimut, Néphéli Barbas – TALENT’ARTS 2023

Exposition Les araignées d’azimut, Néphéli Barbas – TALENT’ARTS 2023, 20 janvier 2023, . Exposition Les araignées d’azimut, Néphéli Barbas – TALENT’ARTS 2023



2023-01-20 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-10 17:30:00 17:30:00 Il s’agit d’un tremplin aux carrières artistiques en devenir mais aussi un dénicheur de talents. En 2023, il fête ses dix ans d’existence et accueille Néphéli Barbas, finaliste du showroom Art-O-Rama 2021.

Les dessins, objets, sculptures, installations de l’artiste décomposent et fragmentent les structures, architectures ou images qui composent la réalité. Cette stratification lui permet de représenter de manière distanciée des éléments significatifs d’un contexte économique et social. Elle cherche à activer le potentiel de science-fiction présent dans la narration historique et géographique qui entoure un lieu donné, en l’occurrence Port-de-Bouc . Elle se propose ainsi de composer, sur un mode archéologique, un écho irréel de la région qui entoure le port de Fos. Elle tentera de condenser les strates de temps sous la forme d’une installation mêlant cartes fictionnelles et objets architecturaux construits sur le mode de la sédimentation, permettant ainsi de sortir d’une vision linéaire du temps. Le TALENT’ARTS est un cycle d’exposition destiné à la jeune création contemporaine conçu en partenariat avec les écoles d’arts professionnalisantes de la région. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville