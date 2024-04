EXPOSITION « LES ANNÉES VIN LES ANNÉES FOLLES DU MONDE VITICOLE » Rue de la Montagne Vougeot, vendredi 5 avril 2024.

Dans un contexte de valorisation croissante du patrimoine culturel, gastronomique et viticole, les acteurs du monde du vin en Bourgogne se sont engagés dans une démarche visant à donner une nouvelle dimension au vin. C’est ainsi qu’un modèle œnotouristique pionnier émerge, devenant l’origine d’une nouvelle vision, profondément enracinée dans l’essence même du terroir. Ces initiatives ont permis un renouveau des vins de Bourgogne sur la scène internationale, illustré par la naissance d’événements emblématiques tels que la Paulée de Meursault en 1923, la Confrérie des Chevaliers du Tastevin en 1934 et la Saint-Vincent Tournante en 1938. De même, la création de la première route touristique viti-vinicole en France, la route des grands crus en 1937, a contribué à renforcer l’attrait de la région pour les amateurs de vin.

Un élan de valorisation s’est également manifesté au niveau national grâce à la mise en place des premières appellations d’origine, à la fondation de l’Office International de la Vigne et du Vin, à la création de clubs gastronomiques, à la reconnaissance des premières étoiles du Guide Michelin et à l’émergence de revues spécialisées telles que la Revue des Vins de France.

Cette nouvelle exposition est le fruit d’un partenariat entre la Confrérie des Chevaliers du Tastevin et la Chaire UNESCO « Cultures et Traditions Vitivinicoles » et est soutenue par le Département de la Côte-d’Or.

Le commissaire d’exposition, Olivier Jacquet, Docteur en Histoire, chargé de mission pour la Chaire UNESCO Cultures et Traditions Vitivinicoles de l’Université de Bourgogne signe cette exposition qui est à découvrir dans le dortoir des moines d’avril 2024 à avril 2025.

9 EUR.

2024-04-05 09:30:00

2024-10-31 18:00:00

CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT

Vougeot 21640 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

