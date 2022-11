EXPOSITION « Les Années Couture : 1850-1950 »

2022-11-19 – 2023-01-14 EUR 0 « La couture comprend tous les travaux qui se font à l’aiguille » (Nouveau Larousse illustré, vers1900) Cette période montre une importante évolution sociétale. Traverser les années 1850 à 1950, c’est voir le passage du travail artisanal à l’industrialisation, constater la libération de la garde-robe féminine et être le témoin des mœurs d’une époque. Parcourez le temps avec l’exposition « Les Années Couture : 1850-1950 », à travers la collection privée de Lydie BRUGEAIL. +33 3 86 83 72 80 dernière mise à jour : 2022-11-09 par

