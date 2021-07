Exposition “Les années 30, de l’inondation au renouveau de Villemur” Tour de défense, 18 septembre 2021, Villemur-sur-Tarn.

Comme chaque année depuis plus de 10 ans, les Associations « Les Amis du Villemur Historique » et « Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Villemurois » nous restituent le fruit de leurs intenses recherches sur l’histoire de Villemur, à travers une exposition très documentée, et animée de scènes de la vie courante de l’époque présentée. Cette année, ils ont choisi de nous parler d’un épisode dramatique de l’histoire de la ville, au cours des années 30, en relatant la crue du 3 mars 1930 et les destructions qu’elle a engendrées. Mais ils abordent aussi la façon dont les Villemuriens se sont relevés de cette catastrophe, et dont la ville s’est réinventée. Ce thème sera aussi développé lors de la visite guidée théâtralisée proposée par l’Office de Tourisme le samedi 18 septembre. (voir fiche dédiée) L’exposition est visible du 31 juillet au 26 septembre 2021, à la Tour de Défense. **Horaires Août :** du mardi au vendredi, de 16h à 19h ; Samedi et dimanche, de 10 à 12h30 et de 15h à 19h. **Horaires Septembre :** Samedi et dimanche, de 10 à 12h30 et de 15h à 19h. En semaine, particuliers et scolaires : sur réservation au 06.13.36.10.41.

Entrée sans réservation pour l’exposition, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Inscription sur place pour la visite gratuite de la salle des Meules

Tour de défense 1 Rue de la République 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn Minses Haute-Garonne



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00