1 1 EUR Du 07 mai au 05 septembre 2022, Marie-France Hervé sculptrice/créatrice de bijoux et décorations et Thierry Guillot plasticien/photographe exposent leurs œuvres dans la salle multi-activités du Refuge de l’Arche. Le couple œuvre dans le domaine associatif pour défendre les grandes causes auxquelles ils tiennent : la protection animale, l’environnement et la biodiversité. Thierry Guillot a notamment réalisé la fresque du Refuge de l’Arche en graffs située sous le pont de l’Europe.

Découvrez sous toutes les formes : portraits animaliers en gravures sur verre, peintures sur ardoise ou sur bois, aquarelles, sculptures en fils de fer…

L’exposition fait partie de la visite du Refuge de l’arche, tous les jours de 10h à 19h d’avril à août et

de 10h à 18h en septembre. Pour découvrir uniquement l’exposition, les tarifs sont de :

• 2€ à partir de 12 ans,

• 1€ pour les enfants de 4 à 11 ans.

info@refuge-arche.org +33 2 43 07 24 38 https://www.refuge-arche.org/

