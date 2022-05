Exposition : Les animaux des régions arctiques Taupont Taupont Catégories d’évènement: Morbihan

Exposition visible en extérieur à la base de loisirs de Taupont durant un an. Le photographe animalier morbihannais s’est rendu à plusieurs reprises sur l’archipel du Svalbard en arctique. De ces voyages est née cette magnifique exposition où l’ours polaire tient une place importante. Il souhaite par l’image faire découvrir la biodiversité de ces contrées lointaines mais aussi montrer les conséquences du réchauffements climatiques dans les pôles, zones très touchées où l’impact sur les animaux est direct et problématique.

Exposition visible en extérieur à la base de loisirs de Taupont durant un an. Taupont

