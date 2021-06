Le Tréport Atelier de sculpture Fontaine de la Mare Le Tréport, Seine-Maritime Exposition : les animaux dans les Villes-Sœurs à la Belle Epoque Atelier de sculpture Fontaine de la Mare Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier de sculpture Fontaine de la Mare

L’atelier du sculpteur Fontaine de la Mare – alias l’Atelier du chat Marin – célèbre les animaux du Tréport et des Villes-Sœurs à la Belle Epoque. Chèvres sur la plage, moutons sur la falaise, ânes pour la promenade, chevaux et chiens en attelage revivent pour le plaisir de toutes les générations, sous la forme de cartes postales anciennes imprimées sur des toiles de différentes dimensions. L’atelier du sculpteur Fontaine de la Mare et du chat Marin célèbre les animaux du Tréport et des Villes-Sœurs à la Belle Epoque. Chèvres, moutons, ânes, chiens, chevaux, à la ville et à la ferme. Atelier de sculpture Fontaine de la Mare 11 rue du Commerce, 76470 Le Tréport Le Tréport Seine-Maritime

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

