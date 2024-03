EXPOSITION LES ANIM’AUX BOIS Musée des mille et unes racines Cornimont, lundi 11 mars 2024.

EXPOSITION LES ANIM’AUX BOIS Musée des mille et unes racines Cornimont Vosges

Vendredi

Héloïse Cuny, attachée aux montagnes et particulièrement aux Hautes Vosges, vous emmène dans son univers graphique. Croquis, peintures aux doigts… cette exposition est avant tout pour elle un champ d’expérimentation plastique autour de la forêt et ses animaux. En effet, sa muse principale étant le cheval, c’est donc une exposition presque inédite et en dehors des sentiers battus que l’artiste vous dévoilera ses nouveautés. Diplômée en arts appliqués d’abord à Nancy, puis à Chaumont, la jeune femme a fait ses armes à Paris quelques temps puis est revenue s’installer à La Bresse. Elle est depuis la graphiste attitrée du musée (flyers, jeu de piste). Le dessin a ainsi toujours fait partie de ses activités principales, et c’est avec plaisir que nous l’accueillons pour sa première exposition solo !Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 14:00:00

fin : 2024-04-05 18:00:00

Musée des mille et unes racines 23 Route de Lansauchamp

Cornimont 88310 Vosges Grand Est musee1001racines@outlook.com

L’événement EXPOSITION LES ANIM’AUX BOIS Cornimont a été mis à jour le 2024-03-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES