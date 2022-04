Exposition “Les Animasques” Château de Champs-sur-Marne, 14 mai 2022, Champs-sur-Marne.

Exposition “Les Animasques”

Château de Champs-sur-Marne, le samedi 14 mai à 19:00

Exposition “Les Animasques” ————————— * **De 19h à minuit : exposition exceptionnelle dans le château** Les salles du château se peuplent de créatures chimériques à l’allure de masques animaliers. Le temps d’une soirée, les animaux qui ornent les décors du château prennent vie dans cette exposition unique et exceptionnelle grâce au talent de l’association “La paume de terre” et des habitants des communes de Noisy, Champs, Lognes et Torcy. Venez à la rencontre de ces fascinantes bêtes ! [_Voir tout le programme de la nocturne “Château Masqué… et si on en jouait ?” au Château de Champs-sur-Marne_](https://openagenda.com/ndm-2022-ile-de-france/events/ouverture-du-chateau-2876800)

Entrée libre et gratuite, jauge de 200 visiteurs à la fois dans le château, dernier accès à 23h30.

Les salles du château de Champs-sur-Marne se peuplent de créatures chimériques à l’allure de masques animaliers pour une exposition à la frontière entre le réel et l’imaginaire.

Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne



