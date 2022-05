Exposition – Les albums “Je lis, j’élis” 2022 Châteauponsac Châteauponsac, 1 juin 2022, ChâteauponsacChâteauponsac.

A 15h à la Bibliothèque intercommunale. Ouvert mardi et jeudi de 10h à 12h, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h, vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h. Entrée libre. Bibliothèque Intercommunale Gartempe-Saint Pardoux : 05 55 76 68 73

Les enfants les connaissent et ont voté pour leur préféré, ces albums vous seront enfin dévoilés.

Les classes de CM ainsi que des groupes de CE et CM du centre de loisirs nous ont aidés à les mettre en valeur dans une exposition.

Venez les découvrir et les emprunter !

