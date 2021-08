Marennes-Hiers-Brouage Poudrière de la Brèche Charente-Maritime, Marennes-Hiers-Brouage Exposition “Les ailes du marais” Poudrière de la Brèche Marennes-Hiers-Brouage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Marennes-Hiers-Brouage

Exposition “Les ailes du marais” Poudrière de la Brèche, 18 septembre 2021, Marennes-Hiers-Brouage. Exposition “Les ailes du marais”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Poudrière de la Brèche Gratuit. Entrée libre.

À l’affût, après repérage comme à l’approche invisible, plus de 40 espèces d’oiseaux immortalisées. Les photographes seront ravis de partager leur passion. Poudrière de la Brèche 1, rue du port 17320 Marennes Hiers-Brouage Marennes-Hiers-Brouage Hiers-Brouage Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

