Chabeuil Drôme Exposition de Pascal MAITRE, invité des rencontres de la photo.

Il ne prend pas des photos, il regarde l’Afrique et les Africains à hauteur d’homme. Pas l’Afrique d’ailleurs, les Afriques. Celles des guerres évidemment, malheureusement. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

