Nuit des musées Exposition LES ABEILLES ET LA RUCHE Musée arts et traditions populaires du Val d’Arly Samedi 14 mai, 14h00 entrée libre, atelier enfant gratuit : durée 30 min, sur réservation à votre arrivée au musée

Dans les murs du musée d’arts et traditions populaires au château du Crestcherel à Ugine, Le RUCHER DES ALLOBROGES vous propose une exposition animation sur la RUCHE ET LES ABEILLES.

### LE RUCHER DES ALLOBROGES et le MUSÉE DU CRESTCHEREL à UGINE

Dans le cadre historique de la maison forte du Crestcherel dont la partie la plus ancienne date du XIIIe siècle, le musée d’arts et traditions populaires d’Ugine vous invite à découvrir ses collections d’objets de la vie quotidienne rurale des Uginois à partir du XIXe siècle. Vous pourrez choisir vos videos illustrant l’utilisation de ces objets. Une visite virtuelle pour les personnes à mobilité réduite vous est proposée à la demande au rez-de-chaussée du musée.

A l’occasion de la Nuit des musées, le Rucher des Allobroges vous présente une EXPOSITION ANIMATION sur les abeilles.

* le travail de l’abeille

* l’organisation d’une rûche

* panneaux pédagogiques sur le miel, le pollen, la gelée royale

* une ruche vivante : un cadre de ruche vivante avec le couvain et la reine

* une ruche pédagogique

* un extracteur de miel

* un nid de frelon asiatique, etc…

* à partir de 4 ans alteliers enfants accompagnés d’un adulte avec de petites histoires sur les abeilles, des coloriages sur les abeilles, fabrication d’une petite abeille.

Vous apprécierez les explications des bénévoles passionés du Rucher des Allobroges, qui seront présents tout au long de l’après midi et de la soirée.

Maison forte du Crestcherel dont la partie la plus ancienne date de 1339. Elle abrite les collections du musée d’Arts et traditions populaires du Val d’Arly depuis 1984

Parking gratuit devant le musée.Piste cyclable très proche

Free parking in front of the museum. Bike path very close free entrance, free children’s workshop: duration 30 min, on reservation at your arrival at the museum Saturday 14 May, 14:00

Crestcherel fortified house, the oldest part of which dates from 1339. It houses the collections of the Val d’Arly Museum of Popular Arts and Traditions since 1984 hearing impairment

EL RUCHER DES ALLOBROGES Y EL MUSEO DEL CRESTCHEREL EN UGINE

En el marco histórico de la casa fuerte del Crestcherel, cuya parte más antigua data del siglo XIII, el museo de artes y tradiciones populares de Ugine le invita a descubrir sus colecciones de objetos de la vida cotidiana rural de los uginois a partir del siglo XIX. Usted podrá elegir sus videos que ilustran el uso de estos objetos. Una visita virtual para personas con movilidad reducida se ofrece a petición en la planta baja del museo.

Con motivo de la Noche de los Museos, el Rucher des Allobroges les presenta una EXPOSICIÓN DE ANIMACIÓN sobre las abejas.

el trabajo de la abeja

la organización de una travesía

paneles educativos sobre miel, polen, jalea real

una colmena viva: un marco de colmena viva con la cría y la reina

una colmena pedagógica

un extractor de miel

un nido de avispero asiático, etc…

A partir de los 4 años de edad, alteliers infantiles acompañados por un adulto con pequeñas historias sobre abejas, dibujos sobre abejas, fabricación de una abejita.

Apreciará las explicaciones de los voluntarios apasionados del Rucher des Allobroges, que estarán presentes durante toda la tarde y la noche.

entrada libre, taller infantil gratuito: duración 30 min, previa reserva a su llegada al museo Sábado 14 mayo, 14:00

240 Allée du Crest-Chérel, UGINE 73400 Ugine Auvergne-Rhône-Alpes