Rouffiac-Tolosan Médiathèque de Rouffiac - La Cédraie Haute-Garonne, Rouffiac-Tolosan Exposition – Les abécédaires d’Anne Bertier Médiathèque de Rouffiac – La Cédraie Rouffiac-Tolosan Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rouffiac-Tolosan

Exposition – Les abécédaires d’Anne Bertier Médiathèque de Rouffiac – La Cédraie, 1 octobre 2021, Rouffiac-Tolosan. Exposition – Les abécédaires d’Anne Bertier

du vendredi 1 octobre au mercredi 1 décembre à Médiathèque de Rouffiac – La Cédraie

Cette exposition regroupe trois abécédaires de l’artiste Anne Bertier sous forme de petits tableaux. En se rencontrant ces abécédaires font dialoguer jeux de constructions graphiques, poésie, et musicalité. Une bibliographie complète l’exposition. Outre les livres d’Anne Bertier, sont proposés d’autres abécédaires présents dans l’édition de livres jeunesse. Une telle diversité reflète la richesse de cette thématique. Des animations sont possibles sous forme d’approches ludiques autour de la découverte des lettres de l’alphabet : ateliers de dessin, de peinture ou de sculpture, ateliers d’écriture. Tout public

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Un voyage à travers l’imaginaire à travers trois abécédaires contemporains Médiathèque de Rouffiac – La Cédraie Place des Ormeaux 31180 Rouffiac-Tolosan Rouffiac-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T16:00:00 2021-10-01T18:30:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T13:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T17:30:00;2021-10-05T16:00:00 2021-10-05T18:30:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T13:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-08T16:00:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T13:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T17:30:00;2021-10-12T16:00:00 2021-10-12T18:30:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T13:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-15T16:00:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T13:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:30:00;2021-10-19T16:00:00 2021-10-19T18:30:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T13:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-22T16:00:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T13:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T17:30:00;2021-10-26T16:00:00 2021-10-26T18:30:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T13:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-29T16:00:00 2021-10-29T18:30:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T13:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T17:30:00;2021-11-02T16:00:00 2021-11-02T18:30:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T13:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-05T16:00:00 2021-11-05T18:30:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T13:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T17:30:00;2021-11-09T16:00:00 2021-11-09T18:30:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T13:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-12T16:00:00 2021-11-12T18:30:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T13:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T17:30:00;2021-11-16T16:00:00 2021-11-16T18:30:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T13:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-19T16:00:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T13:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T17:30:00;2021-11-23T16:00:00 2021-11-23T18:30:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T13:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-26T16:00:00 2021-11-26T18:30:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T13:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T17:30:00;2021-11-30T16:00:00 2021-11-30T18:30:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T13:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Rouffiac-Tolosan Autres Lieu Médiathèque de Rouffiac - La Cédraie Adresse Place des Ormeaux 31180 Rouffiac-Tolosan Ville Rouffiac-Tolosan lieuville Médiathèque de Rouffiac - La Cédraie Rouffiac-Tolosan