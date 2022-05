Exposition – Les 90 ans du musée des beaux-arts Antoine Lécuyer

Exposition – Les 90 ans du musée des beaux-arts Antoine Lécuyer, 29 juin 2022, . Exposition – Les 90 ans du musée des beaux-arts Antoine Lécuyer

2022-06-29 – 2022-07-10 PATRIMOINE | Les 90 ans du musée des beaux-arts Antoine Lécuyer.

De 1704 à 2022, découvrez l’histoire du musée des beaux-arts Antoine Lécuyer au travers une exposition située derrière les grilles de l’hôtel de ville.

Elle sera visible du 29 avril au 10 juin.

Elle sera visible du 29 avril au 10 juin.

