2022-03-07 13:30:00 – 2022-03-18 17:30:00

Le graveur et peintre japonais HIROSHIGE Utagawa (1797-1858) est un des derniers très grands noms de l'Ukiyo-e, l'art japonais de l'estampe. Particulièrement connu pour ses paysages dans lesquels l'homme est toujours présent, il réalisa plusieurs séries d'estampes suite à des voyages à travers le Japon. Cette exposition fait écho au spectacle Ko U Ko qui a été créé aux Tanzmatten et qui sera joué le jeudi 10 mars à 20h30.

