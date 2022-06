Exposition » Les 50 visages de l’Eglise Notre-Dame » Cluny, 1 juillet 2022, Cluny.

Exposition » Les 50 visages de l’Eglise Notre-Dame »

Place Notre-dame Église Notre-Dame Cluny Saône-et-Loire Église Notre-Dame Place Notre-dame

2022-07-01 08:30:00 – 2022-08-31 19:00:00

Église Notre-Dame Place Notre-dame

Cluny

Saône-et-Loire

EUR L’église Notre-Dame a été construite fin XIIe et début XIIIe siècle. Les sculpteurs et imagiers de l’époque y ont multiplié les visages : on en compte plus de 50.

Tous ne peuvent pas être contemplés, alors pourquoi sont-ils là ? L’énigme de leur présence et de leur regard nous accompagne. Aujourd’hui l’oeil du photographe les a découverts. Notre imaginaire leur a prêté un nom et une histoire… Et vous, que voyez-vous ?

reneaucourt@wanadoo.fr

L’église Notre-Dame a été construite fin XIIe et début XIIIe siècle. Les sculpteurs et imagiers de l’époque y ont multiplié les visages : on en compte plus de 50.

Tous ne peuvent pas être contemplés, alors pourquoi sont-ils là ? L’énigme de leur présence et de leur regard nous accompagne. Aujourd’hui l’oeil du photographe les a découverts. Notre imaginaire leur a prêté un nom et une histoire… Et vous, que voyez-vous ?

Église Notre-Dame Place Notre-dame Cluny

dernière mise à jour : 2022-06-23 par