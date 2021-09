Montauban Temple des Carmes Montauban, Tarn-et-Garonne Exposition “Les 400 coups et après” Temple des Carmes Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Après les évènements du siège de 1621, les protestants ont-ils complètement disparu du territoire montalbanais? Nous avons voulu répondre à cette question à l’occasion de la fête anniversaire des 400 ans des 400 coups et dire comment les protestants sont restés présents et ont porté leurs valeurs, dans le territoire du Montalbanais et dans la société française depuis ces événements du XVIIème siècle jusqu’au XXIème siècle.

Comment l’esprit protestant s’est perpétué de 1621 à nos jours. Temple des Carmes 2 Grand Rue Sapiac, 82000, Montauban Montauban Sapiac Tarn-et-Garonne

