du mercredi 25 mai au dimanche 19 juin à Maison Marret

Venez découvrir l’exposition organisée par les Amis de Beaulieu sur le thème des quatre saisons de la campagne bellocéenne, du val de Loire aux canaux, des champs aux vignes, des bois aux prairies où se mêlent tourisme, culture, nature et patrimoine. L’exposition est ouverte au public, les mercredis et samedis, sur la période d’ouverture du 25 mai au 19 juin. L’association les Amis de Beaulieu propose une exposition sur le patrimoine naturel et culturel à la maison Marret. Maison Marret Place du 11 Novembre, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire

2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T12:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T18:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T12:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T12:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T14:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T12:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T18:00:00

