Les 4 artistes de ce collectif baptisé » 4 K’ARTS » unissent leurs talents et vous font découvrir 4 univers différents qui vous inviteront au voyage, à la rêverie. Tout au long de l’exposition, le public pourra découvrir des savoir-faire avec les créateurs. – Thierry MEYER : sculpteur sur terre, plâtre, papier – Fabrice VARNEY : sculpteur métal – Marie-Odile GOILLIOT : peintre sculpteure – Michel DI GALLO : dessinateur bandes dessinées L’exposition sera visible tous les jours de 14h à 19h du vendredi 25 juin au dimanche 4 juillet 2021. Le vernissage aura lieu le samedi 26 juin à 17h30 à la Galerie des Arts ( Espace Frichet) à Luxeuil-les-Bains.

Le collectif artistique « Les 4 K'Arts » exposent leurs créations originales à Luxeuil-les-Bains Galerie des Arts (Espace Frichet) 1 rue des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains

