Exposition Les 20 ans d’Ospitalea, 17 septembre 2022, .

Exposition Les 20 ans d’Ospitalea

2022-09-17 – 2022-11-25

En septembre 2022, le Centre Départemental d'Education au Patrimoine Ospitalea fêtera ses 20 ans d'ouverture au public. L'occasion de se re-plonger dans 20 ans de projets, de rencontres et d'évènements qui ont marqué l'histoire de l'ancienne commanderie. L'exposition rendra hommage à 20 ans de travail et de collaborations qui ont vu peu à peu transformer cette ancienne commanderie en un centre reconnu pour la valorisation et la transmission du patrimoine du Pays basque. À cette occasion, la nouvelle scénographie permanente présentant l'histoire d'Ospitalea sera inaugurée.

