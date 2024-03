Exposition « Les 20 ans de l’Esquisse » Rue Francis Poulenc Aubrives, samedi 20 avril 2024.

Exposition « Les 20 ans de l’Esquisse » Rue Francis Poulenc Aubrives Ardennes

Invités d’honneur Mr Olivier DE NATO, Mr Norbert LEROY et Mr Claude STROPPA. Horaires d’ouverture Samedi 20 avril de 14h à 18h. Dimanche 21avril de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite. Ouverte à tous.

0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Rue Francis Poulenc Complexe polyvalent d’Aubrives

Aubrives 08320 Ardennes Grand Est espaceloisirs@wanadoo.fr

L’événement Exposition « Les 20 ans de l’Esquisse » Aubrives a été mis à jour le 2024-03-02 par Ardennes Tourisme