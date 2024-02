Exposition « Les 1001 vies du château. 2024, un parcours de visite enrichi » Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac, lundi 1 avril 2024.

Exposition « Les 1001 vies du château. 2024, un parcours de visite enrichi » Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac Côtes-d’Armor

Le château de la Hunaudaye fait peau neuve !

Grâce à un nouveau parcours de visite enrichi ainsi qu’à des pièces plus accessibles, (re)découvrez l’histoire de ce monument emblématique des Côtes d’Armor. Vidéos, maquette, table sensorielle…, de multiples outils sont désormais disponibles toute l’année afin de créer votre visite, à votre rythme. De sa fondation à aujourd’hui, nous vous invitons à contempler 800 ans d’occupation de ce patrimoine militaire et résidentiel, et à saisir le fil de ses 1 001 vies comme de ses innombrables habitants ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-09-22

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Exposition « Les 1001 vies du château. 2024, un parcours de visite enrichi » Plédéliac a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André